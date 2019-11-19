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رياضة

البرازيل تعود للانتصارات على حساب كوريا الجنوبية.. ومشاركة تاريخية لنجم ريال مدريد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا 3-0 على حساب كوريا الجنوبية وديًا في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

تقدمت البرازيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة بعد عرضية متقنة من ظهير أتلتيكو مدريد رينان لودي، على رأس صانع ألعاب ميلان لوكاس باكيتا الذي سجل الثاني له دوليا.

وأضاف الهدف الثاني للسيليساو فيليب كوتينيو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها المنتخب من ركلة حرة منذ نيمار في شباك كولومبيا عام 2014.

واختتم ظهير يوفنتوس دانيلو أهداف البرازيليين من تسديدة قوية في الدقيقة 60، بعد عمل مميز وأسيست آخر من رينان لودي.

ونال نجم ريال مدريد فرصة المشاركة في مباراته الدولية الأولى، عندما دخل في مكان نجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس في الدقيقة 88.

يذكر أن فوز البرازيل هو الأول لها في 6 مباريات دولية منذ التتويج بلقب كوبا أمريكا على أرضها ووسط جماهيرها.
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