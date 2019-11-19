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عادل قطاطو يكتب: أرادوها مؤامرة.. فجعلناها ثورة !

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:45 م
صدى البلد
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أرادوها مؤامرة على الوطن والنيل منه .. فجعلناها ثورة لبقاء الوطن واستمراره .. أرادوها مؤامرة لانهيار ما تبقى من الوطن .. فأصبحت ثورة بناء وإنجاز وتحدٍ.

أرادوها مؤامرة بسلاح الخيانة والعمالة والعداوة .. فأصبحت ثورة بسلاح العزة والكرامة والكبرياء .. أرادوها مؤامرة للتقسيم والتفتيت والشتات .. فأصبحت ثورة للوعي والتماسك والحفاظ على تراب الوطن.

أرادوها مؤامرة للتسول والتذلل والحاجة .. فأصبحت ثورة لعزة النفس والصبر والكبرياء ... أرادوها مؤامرة للهدم والاعتماد على الغير.. فأصبحت ثورة للبناء والإنجاز والإعجاز.

أرادوها مؤامرة لكسر الجيش وانهياره.. فأصبحت ثورة لبناء جيش مصنف وقوي ومسلح .. أرادوها مؤامرة على كل أبناء الوطن فأصبحت ثورة حب لكل أبناء الوطن .. خسروا المؤامرة .

نعم خسر أعداء الوطن.. وكسبنا - نحن المصريين - الثورة .. حفظ الله الوطن من كل المؤامرات.

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