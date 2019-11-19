بالأسماء| الأوقاف: بدء اختبار التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم 2 ديسمبر

أعلنت وزارة الأوقاف بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم 2019م للأئمة ، بمسجد النور بالعباسية اعتبارا من الاثنين الموافق: 2 / 12 / 2019م إلى الثلاثاء الموافق : 3 / 12/ 2019م .
وطالبت الوزارة الأئمة بضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي علي أن تكون سارية , ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.
لمعرفة الأسماء المقرر دخولها الاختبارات اضغط هنا .
وطالبت الوزارة الأئمة بضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي علي أن تكون سارية , ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.
لمعرفة الأسماء المقرر دخولها الاختبارات اضغط هنا .