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رياضة

يوسف داو يحرز الهدف الثاني لصالح كوت ديفوار في شباك غانا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:52 م
منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
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حسام الحارتي
أحرز يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار الأوليمبي الهدف الثاني في مرمى شباك منتخب غانا في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما .

تمكن يوسف دار من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة " 85"، من كرة عرضية من جهة اليمين قام باستلامها سيلاس جناكا تراوري داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى يوسف داو ليضعها برأسية قوية لتسكن على يمين المرمى .

ويخوض منتخب كوت ديفوار لقاء دور قبل النهائي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان.

خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.

ويتأهل الفائز من مباراتي اليوم إلى أولمبياد طوكيو "2020"، على أن يلحق بهما المركز الثالث للمشاركة بذلك الحدث العالمي
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