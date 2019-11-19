صراع سيرين عبد النور وبوسى فى الديفا

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسل "الديفا " ، والتى تقوم ببطولته الفنانة سيرين عبد النور ، حيث من المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية .



العمل تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط ، ومدة الحلقة الواحدة لا تزيد عن الـ 8 دقائق ، وتدور أحداثه حول الديفا ، وهى مطربة شهيرة تبدأ الادوار فى الانحصار عنها ، الى ان تعرض عليها احدى المحطات الفضائية المشاركة كعضو لجنه تحكيم فى احدى برامج المسابقات .



وبعد موافقتها على المشاركة يبدأ الصراع بينها وبين أقدم عضو لجنه تحكيم فى البرنامج بسبب غيرة الأخيرة منها ، وهو الدور الذى تلعبه المطربة بوسى ؟