التلت حموات بالسحيمى .. الخميس القادم

يستضيف مركز إبداع " بيت السحيمي" بشارع المعز ، في السابعة والنصف مساء الخميس 21 نوفمبر، العرض المسرحى " التلت حموات " وذلك فى إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون فى تقديم إبداعات شباب الأكاديمية بمراكز الإبداع الفنى التابعة للصندوق.



العمل تمكن من الحصول على جائزة مهرجان " فوزى فهمى" لفنون الأداء بالأكاديمية عام2018، إخراج محمد شاكر ، تأليف أبو السعود الإبيارى، و أداء طلاب المعهد العالى للفنون الشعبية.