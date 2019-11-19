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فن

التلت حموات بالسحيمى .. الخميس القادم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يستضيف مركز إبداع " بيت السحيمي" بشارع المعز ، في السابعة والنصف مساء الخميس 21 نوفمبر، العرض المسرحى " التلت حموات " وذلك فى إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون فى تقديم إبداعات شباب الأكاديمية بمراكز الإبداع الفنى التابعة للصندوق.

العمل تمكن من الحصول على جائزة مهرجان " فوزى فهمى" لفنون الأداء بالأكاديمية عام2018، إخراج محمد شاكر ، تأليف أبو السعود الإبيارى، و أداء طلاب المعهد العالى للفنون الشعبية.
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