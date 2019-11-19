زوجها وكلبها لم ينقذاها.. فرنسية حامل تلقى مصرعها افتراسا بـ93 عضة



وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أظهر تشريح الجثة التى عثر عليها يوم السبت الماضى، في شمالى باريس أنها قد ماتت بسبب عضات كثيرة في أطرافها ورأسها بلغت 93 عضة وإن الكلاب كانت تقوم باصطياد غزالة.



وكانت المرأة قد اتصلت بزوجها لتخبره بوجود كلاب شرسة تهاجمها أثناء قيامها بتمشية كلبها في الغابة.





في رحلة مأساوية، ذهبت سيدة فرنسية حامل لتنزه كلبها في الغابة في مدينة ليل، شمالى فرنسا، وفوجئت بمجموعة من الكلاب المفترسة تهاهجمها حتى الموت.وأعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إنها قد عثرت على جثة امرأة حامل تبلغ من العمر 29 عاما.