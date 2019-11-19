محمد عز العرب: الصحف الأجنبية أكدت أن مصر بوابة الاستقرار في المنطقة.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يتحدث اليوم في قمة العشرين عن الثقة نحو الاستثمار.



أضاف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع «صدى البلد» أننا كنا نعيش فترة ظلامية، وكانت البنية التحتية لدى مصر متهالكة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في البنية التحتية المصرية، وشهد بها الكثير من المستثمرين الأجانب.



أوضح رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام، أن مصر هي البوابة للاستثمار في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الصحافة الألمانية أكدت أن مصر هي بوابة الاستقرار في القارة، وفي الشرق الأوسط.

