مساعد يورجن كلوب يوضح أسباب انتصارات ليفربول المتتالية

أوضح بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب انتصارات الفريق المتواصلة في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والقاري، عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وحصد 97 نقطة في الدوري الإنجليزي، يحتل فريق كلوب صدارة جدول الترتيب في الموسم الجاري، كما حقق لقب السوبر الأوروبي وتأهل لدور ربع النهائي في كأس رابطة المحترفين.



وقال لايندرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نسعى لخلق ثقافة الكمال والاستعداد الدائم داخل النادي، يمكننا أن نشعر بذلك الآن داخل جميع الإدارات".



وأضاف "لا يمكن تحقيق مثل هذه الانتصارات إلا من خلال التفاني وبذل الجهد من جانب الجميع. كل مباراة لها قصتها الخاصة. كان علينا تجاوز العديد من الصعاب، ودائمًا ما كان هناك مطاردة".



وأردف "عقلية الأولاد في اللحظات الصعبة لا تفكر سوى في عدم الاستسلام أبدًا، وألا نتخلى عن أسلوب لعبنا. لا تشكو أبدا أو تبحث عن أعذار خلال التدريبات".



وواصل مساعد كلوب "أخبرنا الفريق أننا قادرون على أن نصبح رائعين طالما نركز اهتمامنا ونحافظ على انضباطنا بنسبة 100%. لهذا السبب كانت المباريات الماضية مذهلة من كافة الجوانب".



وأكمل "يجب أن نحافظ على نفس التعطش للفوز ونفهم أنه في نفس الوقت يتعين علينا التركيز على الطريقة التي نلعب بها أينما كنا نلعب وأيما كان المنافس، وبغض النظر عن النتائج".



وأتم "يجب ألا نترك أحدنا بمفرده، وأن نساعد بعضنا البعض. يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو مساعدة زميلك في الفريق".



