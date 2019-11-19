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أستاذ اقتصاد: روسيا تتجه لأول مرة للاستثمار داخل القارة الإفريقية.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:25 م
الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي
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عمرو ممدوح
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن توفير فرص العمل وتحسن مؤشرات البطالة، عامل مهم جدا للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع «صدى البلد» أن روسيا بدأت الاستثمار خارج حدودها، وانطلقت داخل القارة الافريقية، وذلك مبدأ جديد لم يحدث من قبل.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن افريقيا ككل تمثل سوقا ضخمة، وتضم نحو 12% من احتياطي النفط في العالم، مشيرا إلى أن مصر بشكل خاص تحسنت بشكل كبير في مجال الاستثمار.

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