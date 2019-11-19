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رياضة

نبيل الحلفاوي يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي برسالة قوية قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:15 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
وجه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم للمنتخب الاوليمبي قبل مواجهة جنوب افريقيا في النصف النهائي لبطولة أمم افريقية تحت 23 عاما.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر ‏قائلا " شبابنا المتألقين في كأس أمم أفريقيا، إليكم سر عدم استقبال مرمى جنوب إفريقيا لهدف حتى الآن..السر هو أنهم لم يواجهوكم بعد. بالتوفيق يا أبطال".

ولقيت تغريدة نبيل الحلفاوي ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎هذا هو الدعم الايجابي و المساندة القويه و التشجيع المثالي الله ينور عليك يا قبطان " و" ‏‎بالتوفيق لشباب المنتخب المصري" و" ‏‎عادي ياقبطان ما المنتخب الاول ما استقبلش ولا هدف وف ربع النهائى خرج من جنوب افريقيا ف ان شاء الله المرة دى هتبقي العكس".

ويلتقي المنتخب المصري الاوليمبي منتخب جنوب أفريقيا في الثامنة مساء اليوم بالنصف النهائي لبطولة امم افريقية تحت 23 عاما.
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