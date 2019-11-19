مسئول أمريكي يكشف الدولة المنفذة لهجمات أرامكو السعودية

أكد مسئول أمريكي مسئولية إيران في الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو السعودية، مستخدمة فيها صواريخ كروز وطائرات بدون طيار "مسيرة".



وقال المسئول الأمريكي في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية إن إيران متهمة بتقديم تدريب وتمويل لوكلائها في المنطقة خاصة بسوريا والعراق.



وأضاف أن النفقات العسكرية الإيرانية تعرضت لنكسة بسبب العقوبات ولكن حكومة طهران مازالت تركز على تطوير الصواريخ.



وكانت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية، تعرضت لهجمات، اتهمت فيها السعودية إيران، بالوقوف وراءها، وهو ما أكدته التحقيقات الأمريكية.