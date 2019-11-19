الحكومة السودانية تؤجل مفاوضات السلام مع المسلحين إلى 10 ديسمبر

ذكرت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السودانية وافقت على تأجيل مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة إلى العاشر من ديسمبر المقبل.



وأشارت القناة إلى أن خطوة تأجيل المفاوضات مع الحركات المسلحة جاء بناء على طلب الوساطة.



وأعلن رئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام السودانية، توت قلواك مانمي، تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر، المقبل.



وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية للمفاوضات بعاصمة الجارة الجنوبية جوبا، الخميس.



وقال قلواك مانمي؛ رئيس لجنة الوساطة من جانب دولة جنوب السودان: "أعلنا تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 ديسمبر بدلا عن التاريخ الذي كان محددا لها في 21 من الشهر الجاري (الخميس)".



وعزا التأجيل إلى “ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان”.



وأشار قلواك إلى اكتمال كافة الترتيبات من جانب حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافة الأطراف السودانية في جوبا، نافيا أن تكون هناك أي خطوة لنقل المباحثات لأي مكان آخر.



وقال: "جوبا ستكون مقر التفاوض، وسنقوم في اللجنة بإرسال الدعوات لجميع الأطراف السودانية بجانب ممثلين عن الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) والاتحاد الإفريقي للمشاركة في انطلاقة الجولة المقبلة التي أتوقع أن نحرز فيها تقدما كبيرا يصب في صالح تحقيق السلام الشامل و المستدام في السودان”.

