فى دورى سوبر القاهرة .. إنبى تحت 19 سنة يهزم مصر الجديدة بدستة أهداف

حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19 سنة مواليد 2000 ، فوزاََ كبيراََ على نظيره مصر الجديدة بنتيجة 0/12 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب ، ضمن مباريات دورى سوبر القاهرة للشباب للموسم الرياضى 2020/2019 .



أحرز أهداف إنبى كلاََ من أدهم إيهاب 3 أهداف "هاتريك" ومرزوق تامر هدفين ولكل من باسم مدحت وإسلام عرفة وأحمد إسماعيل وإبراهيم محمد ومصطفى ممدوح وسيف مدحت ومصطفى عبد الغفار هدفاََ.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من :- عبد الخالق سيد شعلة ( مدير فنى ) ،هانى عبدالله ( مدرب عام )، معتز حامد ( مدربًا )،أيمن بسيونى ( مدرب حراس مرمى ) ، نائل ناجي ( مديرًا إداريًا )