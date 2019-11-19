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رياضة

فى دورى سوبر القاهرة .. إنبى تحت 19 سنة يهزم مصر الجديدة بدستة أهداف

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:12 م
فريق الشباب بنادى
فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19
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محمد رشاد
حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19 سنة مواليد 2000 ، فوزاََ كبيراََ على نظيره مصر الجديدة بنتيجة 0/12 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب ، ضمن مباريات دورى سوبر القاهرة للشباب للموسم الرياضى 2020/2019 .

أحرز أهداف إنبى كلاََ من أدهم إيهاب 3 أهداف "هاتريك" ومرزوق تامر هدفين ولكل من باسم مدحت وإسلام عرفة وأحمد إسماعيل وإبراهيم محمد ومصطفى ممدوح وسيف مدحت ومصطفى عبد الغفار هدفاََ.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من :- عبد الخالق سيد شعلة ( مدير فنى ) ،هانى عبدالله ( مدرب عام )، معتز حامد ( مدربًا )،أيمن بسيونى ( مدرب حراس مرمى ) ، نائل ناجي ( مديرًا إداريًا )
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