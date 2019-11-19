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محافظات

محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:31 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
قدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد ويرافقه حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد - السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف - المستشار العسكري والدكتور هشام عمارة - عضو مجلس النواب وسعد الله رشوان رئيس مدينة أبو حمص.

وأدى المحافظ واجب العزاء لوالدة الشهيد وأشقائه وأبنائه مؤكدا أنه سيبقى خالدا بقلوبنا بعد أن سطر ومن سبقوه من الشهداء ملحمة البطولة والفداء والتضحية بأرواحهم الغالية من أجل الوطن ولاجتثاث جذور الإرهاب .

وأكد المحافظ أنه سيتم إطلاق أسم الشهيد البطل على أحد مدارس مدينة أبو حمص تخليدا لاسمه وذكراه مشيرا أن مصر لم ولن تنسى أبدا أبنائها ممن قدموا أرواحهم وسالت دمائهم دفاعا عن أمنها وسلامتها واستقرارها فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر.

واستشهد الشهيد رائد أحمد فوزى زيد أول أمس بسيناء إثر إنفجار عبوة ناسفة بمدرعته.

  كان قد أصيب منذ ثلاثة أشهر بعبوة ناسفة أثناء عمليات تطهير سيناء من الإرهابيين والتكفيريين وعقب تماثله للشفاء عاد لاستكمال دوره مع زملائه فى الحرب ضد الإرهاب و تعرض لانفجار عبوة ناسفة في مركبته المدرعة بالشيخ زويد كانت سببا في استشهاده .
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد
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