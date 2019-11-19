جيسوس: لم أتدرب مع محمد صلاح لكنه هداف.. ورياض محرز مذهل

أثنى جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي على قدرات محمد صلاح مهاجم ليفربول رغم أنه لم يتدرب معه من قبل.



وقال جيسوس في تصريحات لجريدة ناشيونال الإماراتية، "لقد أظهر محمد صلاح جودته في الموسمين الأخيرين، فقد سجل الكثير من الأهداف، أنا لا أتدرب معه، لكنني أعلم مدى جودته".



وشارك صلاح في 17 مباراة هذا الموسم مع ليفربول سجل فيها 9 أهداف وصنع 5.



وأكمل "أتدرب مع رياض محرز أحد أمهر اللاعبين الذين زاملتهم، لمسته الأولى مدهشة دائما".



وواصل المدح في زميله الجزائري "إنه لاعب مذهل أظهر للعالم كم هو جيد في ليستر سيتي، وهو يلعب الآن بشكل جيد مع مانشستر سيتي، إذ يسجل ويصنع الكثير من الأهداف".