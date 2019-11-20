أشرف يناشد وزارة الصحة إجراء عملية بتكلفة 7 آلاف جنيه .. صور

ناشد المواطن أشرف محمد سامى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، مساعدته من أجل إجراء عملية الناصور .





ويقول أشرف سامى فى رسالته: أصبت بجلطة في القلب عملت علي أثرها عدة عمليات جعلتني غير قادر على العمل لأني بتعب من أي مجهود وأصبحت غير قادر على سد احتياجات اسرتي واطفالي وهم في مراحل التعليم المختلفة وأصبح مستقبلهم مهدد بسبب عدم القدرة في سداد مصاريف الدروس وكذلك الكتب الخارجية.





وأضاف: "لم يكتف القدر بذلك لكن اصبت بناصور متشعب مستمر في النزيف ولا أستطيع إجراء العملية بسبب تكاليف العملية التي تصل إلى 7 آلاف جنيه واصبت بانيميا حادة بسبب النزيف المستمر لانني بأخذ أدوية سيولة عشان القلب وهذه الادوية تزيد النزيف ومقدرش اوقفها عشان القلب".





وناشد أشرف سامى أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في ان اجتياز هذه المرحلة ومساعدتي في إجراء العملية وعمل اي مشروع صغير ولو دكان ضغير ابيع فيه اي حاجة بدون مجهود كبير عشان مرض بالقلب، وذلك حتى أتمكن من تسيير أمور بيتي واصرف على اطفالي .





للتواصل مع الحالة : 01014611418



