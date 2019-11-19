أحمد موسى يعرض رسائل المصريين لتهنئة الرئيس بعيد ميلاده.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة لمواطنين مصريين، يقدمون التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه شعر بالسعادة والفرحة عندما شاهد الكثير من الفيديوهات لمواطنين مصريين داخل وخارج مصر لتقديم التهنئة للرئيس السيسي.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن رسائل التهنئة للرئيس، جائت من مواطنين من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أنه حتى الأطفال حرصوا على تقديم التهنئة للرئيس.

