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تعليم

"نوعية طنطا" تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف .. صور

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:10 م
نوعية طنطا تحتفل
"نوعية طنطا" تحتفل بذكرى المولد النبوي
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احمد علي
نظمت كلية التربية النوعية ، اليوم، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف بحضور الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال عميد الكلية.

بدأ الحفل بكلمة الشيخ صبري عبادة ، والذي أبدى سعادته بتواجده فى رحاب جامعة طنطا فى هذه المناسبة الدينية، مشيراَ إلى أن الله عز وجل قد بعث رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا ، فقد كان نموذجاَ وأسوة طيبة فى أقواله وأفعاله وكان أمينًا طيبًا صادقًا وفيًا وكان يلتزم منهج القرآن فى علاقاته مع ربه ومع الناس.

وأكد الدكتور حمدي شعبان عميد الكلية ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الاول الذي تعلمنا منه الإخلاص فى القول والعمل والصبر فى الشدائد ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى وغيرها الكثير والكثير.

تلى ذلك ابتهالات دينية للشيخ احمد رجب، كما قام قسم التربية الموسيقية بعمل حفل غنائي ديني بقيادة الدكتور سمير القمري.

حضر الاحتفالية الدكتور حسان رشيد عبد العزيز. وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة معروف رئيس قسم التربية الموسيقية، وشاكر عمارة بالتلفزيون المصرى ، واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وحشد كبير من الطلاب.
"نوعية طنطا" تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف .. صور
"نوعية طنطا" تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف .. صور
"نوعية طنطا" تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف .. صور
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