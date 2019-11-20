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حوادث

تحقيقات النيابة: الشاب المنتحر بالخصوص مسجل خطر طرد صاحب المخزن خارجه وأغلقه عليه

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة قيام ميكانيكي مهتز نفسيا بإشعال النيران في نفسه داخل مخزن للبلاستيك بمدينة الخصوص أن المتوفى أصيب بحالة هياج قبيل الحادث مما دفعه للانتحار.

وتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالواقعة وبالفحص تبين قيام "خالد.ر. ن" ميكانيكي سبق اتهامه في 11 قضية "مشاجرة ومخدرات وسلاح، مسجل شقي خطر" بالتوجه إلى مخزن المواد البلاستيكية على مساحة 150 مترا ملك "صبري م م" حاملا سلاح ناري بندقية خرطوش دون إطلاق ثمة أعيرة نارية وسلاح أبيض "سكين" وكان يعاني من حالة عدم اتزان وقام بطرد صاحب المخزن خارجه وإغلاقه من الداخل وحال استشعاره بقيام صاحب المخزن وبعض العاملين معه بمحاولة فتح الباب لضبطه قام بإشعال النيران داخل المخزن والتى نتج عنها وفاته واحتراق جميع محتوياته.

وبسؤال مالك المخزن أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص وأكد عدم سابقة معرفته بالمتوفي وأنه فوجئ بدخوله المخزن عليه ويعاني من حالة عدم إتزان وهياج وتبدو عليه علامات تعاطي المواد المخدرة وقام بإخراجه من المخزن.

وبسؤال شاهدي الواقعة كل من "عماد.ح.ا" 21 عاما سائق و"محمود.س.ا" 17 عاما عامل بالمخزن أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص وأن المتوفى كان في حالة هياج وأشعل النار في نفسه.

تم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى بنها العام في حالة تفحم كامل، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتم ضبط السلاح الناري وهوعبارة عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن عيار 12 تحمل رقم وطلقة من ذات العيار وبها بعض أثار احتراق وجرى التحفظ عليها وعلى مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية.
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