الوكالة الأمريكية للتنمية تطلق مركزا للتطوير المهني بالمنوفية

افتتحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر " USAID" بالتعاون مع جامعة المنوفية؛ مركز التطوير المهني لتأهيل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل في القطاعات الصناعية والمهنية وتوفير فرص التشغيل لدي الشركات، وذلك ضمن خطة الوكالة لإطلاق مراكز جديدة علي مستوي 9 جامعات مصرية.



وقال ويلك باورز، مدير برنامج التعليم والصحة بالوكالة، إن المركز يسعي لتخريج كوادر مؤهلة للوظائف المناسبة بالمؤسسات المختلفة علي مستوي مدن ومناطق مصر، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتواصل مع تلك المؤسسات، موضحا أن مركز المنوفية هو الأحدث من بين 20 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني مستهدف إطلاقها عبر الوكالة بقيمة تقدر بـ20.8 مليون دولار.



وأضاف أنه جار توسيع نطاق المشروع الذي بدأ تجريبيا مع وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إذ يتم استهداف الوصول بنسبة 70٪ من طلاب الجامعات الحكومية .



وتبلغ محفظة التعاون بين مصر و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978.