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تعليم

خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:41 م
الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تناول الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، والدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا و الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، وجبة الغداء مع طلاب وطالبات المدن الجامعة بالمطعم المركزي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس الجامعة، بحضور الدكتور طارق الملا، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية وإيمان عبد اللاه، مدير مطعم المدينة الجامعية، وذلك بهدف الاطمئنان على جودة وجبات التغذية المقدمة للطلاب، ومستوى النظافة والالتزام بالمعايير الصحية من أجل سلامة الغذاء والطلاب.

حرص رئيس جامعة كفر الشيخ والوفد المرافق له، على تناول وجبة الغداء مع الطلاب ومن نفس الوجبات المقدمة إليهم وسط حالة من الفرحة والسعادة التي سيطرت على الطلاب، و دارات المناقشات بين رئيس الجامعة والطلاب حول آرائهم ومقترحاتهم ومدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها إدارة المدن الجامعية وخاصة التغذية الجامعية.
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
خلال جولة مفاجئة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتناول الغداء مع طلاب المدن.. شاهد
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