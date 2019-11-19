أحمد موسى: قطر تجمع تبرعات لتمويل الإرهاب في العالم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر تعرض صناديق في كل أماكن التجمعات في الدولة، للتبرع لجمعية خيرية، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تمول الإرهاب في المنطقة.



وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فصائية «صدى البلد» أن قطر الخيرية تجمع التبرعات من المواطنين في قطر بداعي إقامة المشروعات، إلا أن الحقيقة هي جمع الأموال لتمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.



وأوضح أن صناديق التبرعات متواجدة في أكبر مركز تجاري في الدوحة، مشيرا إلى أن المقاطعة العربية تظهر أثرها بشكل واضح، لعدم وجود أشخاص في المركز التجاري.