ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المرشد الإيراني: الاحتجاجات ليست تحركا شعبيا بل فعل أمني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:45 م
المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
Advertisements
قسم الخارجي
أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الاحتجاجات التي تشهدها ليست تحركا شعبيا بل فعل أمني.

وقال المرشد الإيراني: " ما جرى خلال الأيام الماضية لم يكن تحركا شعبيا بل كان فعلا أمنيا ضد البلاد".

وكان خامنئي قال إنه لم يكن لديه خلفية عن هذا القرار، وأن آراء الخبراء كانت مختلفة، لكنه قال إنه سيؤيد هذا القرار إذا أجمعت عليه السلطات الثلاث.

وأضاف: "أنه بالتأكيد هناك بعض الناس شعروا بالانزعاج أو تأذوا من هذا القرار، لكن التخريب وإضرام النيران ليس من عمل الشعب، بل من عمل الأشرار".

وتابع:"اتخذت السلطات الثلاث قرارا مدعوما من الخبراء، ويجب تنفيذه بطبيعة الحال"، مضيفا:"لطالما دعمت الثورة المضادة وأعداء إيران مثل هذا التخريب، وانعدام الأمن، الذي يقومون به الآن يمكن أن يكون أكبر كارثة تصيب أي بلد أو مجتمع".

وشدد على أنه:"لا يوجد إنسان عاقل ومحب لبلده يفعل هذه الأشياء، ويمكن للسلطات أن تولي الاهتمام والرعاية لمشاكل الخطة بالنسبة للشعب".

Advertisements

ترشيحاتنا

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

يهاجم بالقوة الثلاثية | تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا

فيديوجراف| تعرف على سن منى زكى في عيد ميلادها

حكم من تترك الحجاب رغم التزامها بكافة العبادات .. الإفتاء تجيب

مفاجأة.. مرقة الدجاج تحميك من مرض خطير

بعد خلعها للحجاب.. هند صبرى توجه رسالة لصابرين.. فيديو

AdvertisementS

ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

أثناء رحلة لـ دير مارمينا .. إصابة 27 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيسين بالإسكندرية

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

زوجان يكتشفان خزنة سرية في منزلهما بالصدفة.. وما بداخلها صادم

رضا عبدالعال يطالب بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب ويرشح البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة

مجاويش .. رمال ناعمة ومياه صافية .. جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا