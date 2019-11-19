آمن ورخيص .. زيت طبيعي خارق يجعل الأسنان ناصعة البياض

اصفرار الاسنان يفسد مظهر المرأة والرجل لذلك يسعى عدد كبير من أصحاب الأسنان الصفراء لاستخدام الوصفات الطبيعية للتخلص منها والحصول على ابتسامة جميلة.



لكن للأسف ليس كل الوصفات طبيعية فعالة بل وفى أحيان كثيرة نجد أن الوصفات الفعالة لها آثار سلبية على طبقة المينا وصحة الأسنان مما يعرضها لخطر أكبر .



ووفقا لما أورده موقع "boldsky " يعد زيت جوز الهند فعال فى علاج اصفرار الأسنان وفى نفس الوقت يعمل على تقويتها ولا يسبب اى اضرار على اللثة والأسنان ، وهى وصفة زيت جوز الهند.



يقلل زيت جوز الهند من طبقة البلاك والجير الموجودة بالأسنان مما يساهم فى الوقاية من التهابات وأمراض اللثة .