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أخبار العالم

البرلمان العراقي يصوت على إلغاء الامتيازات المالية للمسئولين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:58 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
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قسم الخارجي
وافق مجلس النواب العراقي على قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين العراقيين.

وكشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى العراقية النائب برهان المعموري عن تفاصيل مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين بقوله: استنادًا لأحكام المادة (60/ثانيًا) من الدستور والمادة (120) من النظام الداخلي لمجلس النواب جمعت كتلة سائرون النيابية تواقيع عدد من النواب لغرض تشريع قانون يتضمن إلغاء امتيازات المسؤولين".

وذكر أن: "مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين تضمن إلغاء كافة النصوص الواردة في القوانين الخاصة التي تمنحها ، مشيرًا إلى : إن الامتيازات التي سيتم الغاؤها خاصة بالرئاسات الثلاث ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم".
البرلمان العراقي يصوت على إلغاء الامتيازات المالية للمسئولين
البرلمان العراقي يصوت على إلغاء الامتيازات المالية للمسئولين
البرلمان العراقي يصوت على إلغاء الامتيازات المالية للمسئولين
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