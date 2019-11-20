هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.



طريقة عمل أومليت بالبطاطس المحمرة لنجلاء الشرشابى

مقادير أومليت بالبطاطس المحمرة:

بطاطس مكعبات محمرة

ملح فلفل أسود

بيض

سمنه

فلفل رومي



طريقة عمل أومليت بالبطاطس المحمرة:

* شوحي الفلفل الرومى المفروم فى السمنة

* اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود وضعي البطاطس وقلب الخليطى او يقلب القرص بالكامل على الوجه الآخر.



طريقة عمل فول بالطحينة والطماطم لنجلاء الشرشابى

مقادير فول بالطحينة والطماطم:

فول مدمس

طحينة

زبادى

عصير ليمون

كمون ناعم

ثوم خل

طماطم

فلفل حار

بقدونس

ملح فلفل أسود



طريقة عمل فول بالطحينة والطماطم:

* شوحى الفلفل الحار والطماطم فى الزيت على النار

* أضيفى الملح والفلفل الأسود والكمون ثم ضعي الفول وقلبى

* إخلطى الزبادى مع الطحينة والبقدونس المفروم ثم أضيفى الثوم المفروم والخل

* أضيفى الخليط للفول وإتركيه لمدة 3 دقائق على النار ثم قدميه.



طريقة عمل شاي ماسالا تشاى هندى لوسام مسعود

مقادير شاى ماسالا تشاى الهندى:

ينسون نجمة

شاى اسود ( شاى انجليزى )

قرفة مطحونة

قرنفل مطحون

جنزبيل فريش

عسل ابيض

1 فص حبهان

لبن



طريقة عمل شاى بالتوابل ماسالا تشاى هندى

* ضعى كل المكونات فى اناء وضعيهم على النار حتى يغلوا جيدا 4 دقائق تقريبا.

* صفيى التوابل ثم صبيه فى الكوب ويشرب ساخنا.



