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توك شو

تامر أمين يوجه كلمة للرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:03 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم التوك شو
هنأ الإعلامى تامر أمين فى برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الرئيس السيسي بعيد ميلاده.

وقال تامر أمين " إن 19 نوفمبر هى مناسبة خاصة للمصريين أجمع لأنها عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ووجه تامر أمين خالص التهانى والأمانى للرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده الـ 65، داعيا المولى عز وجل أن يطيل الله فى عمره والمزيد من التقدم والنجاح والتوفيق فى إدارة شئون البلاد.

وأضاف تامر أمين أن السيسي قد أعطى عمره بالكامل لخدمة الوطن سواء عندما كان ضابطا بالجيش أو بعدما تولى إدارة شئون البلاد متمثلا فى رئاسة الجمهورية.
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