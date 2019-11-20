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حوادث

ضبط 2 طن بانجو بحوزة 3 أشخاص فى محور قناة السويس.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:24 ص
ضبط 2 طن بانجو
ضبط 2 طن بانجو
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مصطفي الرماح - محمد صبري
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 2 طن من مخدر البانجو.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابي اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو مخبأة أسفل حمولة (جبس) من شرق قناة السويس إلى غربها ، و أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى ، وهم ( صاحب مكتب مقاولات ، وعاطل ، وسائق – مقيمين بمحافظتى السويس وجنوب سيناء) .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم ( سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهم (عدد 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليًا 1,750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (ثمانية ملايين جنيه ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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