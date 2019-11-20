دورات تدريبية لإعداد إعلامي شامل بـ إعلام القاهرة.. اليوم

أعلنت وكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي مجموعة من الدورات التدريبية الإحترافية في كافة المجالات الإعلامية لإعداد إعلامي شامل.





وأوضح المركز ان الدورات الاعلامية متخصصة ومعتمدة وهي متاحة لطلاب الكلية وخريجيها وطلاب الكليات الأخرى بجامعة القاهرة والجامعات الحكومية والخاصة وخريجيهم.



