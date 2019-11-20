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تعليم

دورات تدريبية لإعداد إعلامي شامل بـ إعلام القاهرة.. اليوم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:22 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
أعلنت وكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي مجموعة من الدورات التدريبية الإحترافية في كافة المجالات الإعلامية لإعداد إعلامي شامل.

وأوضح المركز ان الدورات الاعلامية متخصصة ومعتمدة وهي متاحة لطلاب الكلية وخريجيها وطلاب الكليات الأخرى بجامعة القاهرة والجامعات الحكومية والخاصة وخريجيهم. 

وذكرت الكلية أنه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة لافتة إلى أن الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠ /١١ /٢٠١٩ بإدارة رعاية الشباب الدور الرابع بمقر كلية الإعلام.
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