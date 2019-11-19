برلماني يناشد الإعلام تحري الدقة في الأخبار المتعلقة بقطاع الطيران المدني





ومن منطلق حرص مصر للطيران على أمن وسلامة وراحة عملائها والتي تضعها دائما على قمة أولوياتها وأن ما تتخذه من إجراءات يأتى فى إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، تم إخطار الركاب على الفور بهذا التأخير وقامت بإنزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتا غير محدد (يتم مراجعة الطائره فنيا بالكامل) وتمت استضافتهم وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، وتم تسكين 88 راكبا في 69 غرفة في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل وسفر بقية ركاب الترانزيت على طائرات أخرى منهم 10 ركاب على الخطوط الجوية الإثيوبية و3 ركاب على طيران الاتحاد وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية وقد تبين أن العطل سيستغرق يوما أخر فقد قامت مصر للطيران بتكبير طراز الطائرة القادمة من مطار القاهره إلى روما ليصبح طراز 300- 330الذى يتسع لعدد 300 راكب بدلا من طراز البوينج 737- 800 وذلك لاستيعاب جميع الركاب.

ناشد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، جميع وسائل الاعلام تحرى الدقة الكاملة من مصادرها فيما يتعلق بملف الطيران المدنى المصرى سواء من خلال وزارة الطيران المدنى أو جميع القطاعات التابعة لها من شركة مصر للطيران، مؤكدًا أن قطاع الطيران من القطاعات المهمة التى يمكن أن تتأثر سلبيا بأى أخبار يتم بثها على غير الحقيقة.وأشاد " صدقى " فى بيان له أصدره منذ قليل بتواصل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع قيادات ورؤساء الهيئات والشركات التابعة الوزارة مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومع جميع وسائل الاعلام محذرا من المخاطر السلبية لنشر اى أخبار تتعلق بقطاع الطيران المدنى على غير الحقيقة خاصة أن هناك منافسات عالمية كبيرة بين شركات الطيران بمختلف دول العالم.ووجه النائب عمرو صدقى التحية والتقدير للقيادات السياسية والتنفيذية والفنية داخل قطاع الطيران المدنى، مؤكدا ان هذا القطاع من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والسياحة المصرية.كما أشاد بالبيان التوضيحي الذى أصدرته شركة مصر للطيران بشأن ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص استياء ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794، نتيجة تأخر إقلاع الطائرة يوم كامل دون إبداء أسباب وتأكيدها أن هذا الكلام عار من الصحة وأن ما حدث أنه عند هبوط طائرة الشركه القادمة من مطار القاهرة الدولى فى مطار روما حدث lightning strike وهو حدوث صاعقة في السماء ارتطمت بالطائرة وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة، وذلك نظرا لظروف الأحوال الجوية المضطربة فى أوروبا حاليا، وهو أمر معتاد في كثير من رحلات شركات الطيران، وعلى الفور قام قائد الطائرة بإبلاغ مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط.