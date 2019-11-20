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نقابة المعلمين: وقف معاشات الأعضاء أو تخفيضها شائعات.. ويجب الإسراع في إجراءات تعيين 120 ألف معلم.. وضعف الرواتب وراء ظاهرة المعاش المبكر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
  • وكيل نقابة المعلمين:لا جديد في مسابقة ال 120 ألف معلم
  • أمين النقابة: ظاهرة انتشار خروج البعض علي المعاش المبكر نتيجة وقف زيادة المرتبات

انتشرت بعض الأقاويل في الآونة الأخيرة حول تخفيض أو وقف معاشات أعضاء المعلمين مما أجبر البعض علي طلب المعاش المبكر ، وتسبب في عجز بالمدارس..يرصد التقرير التالي أهم مستجدات نقابة المعلمين ، وآرائهم حول الأقاويل المنتشرة .

في البداية ، نفى إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، اتجاه النقابة لإلغاء المعاشات أو تقليلها على الرغم من كل الظروف المادية الصعبة التى تمر بها النقابة.

وأوضح "شاهين" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النقابة حريصة كل الحرص على دفع المعاشات، مع زيادتها وذلك فى حال الموافقة على تغيير قانون النقابة.

وأشار "وكيل أول نقابة المعلمين" إلى أن صرف المعاشات قانون وليس فوضى، وعلى الرغم من أن القانون يتيح تقليل المعاشات إلا أننا قررنا عدم المساس به.

وأكد أن التفكير حتى فى إلغاء المعاشات غير موجودة على الإطلاق، ولم يتم ترويجها، وإنما هى عبارة عن إشاعات مغرضة هدفها التقليل من شأن النقابة.

فيما أكد إبراهيم شاهين ، وكيل أول نقابة المعلمين ، أن مسابقة الـ 120 ألف معلم تساهم فى سد عجز المعلمين بالمدارس وليس العجز كله ؛ حيثُ سيتم تعيين 70 ألف معلم ، و50 ألف من الإداريين .

وناشد "شاهين" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، وزارة التربية والتعليم بتعيين المعلمين خلال الشهر الحالي ؛ إذ أنه تمت المسابقة منذ أكثر من شهر ولاتوجد أى خطوة لتعيينهم حتى الآن .

وقال "، وكيل أول نقابة المعلمين" إن المسابقة لن تحل العجز إذا تأخر التعيين حتى شهر إبريل مثل العام الماضى .

وأوضح أنه لاتوجد أى خطوات أخرى لابد من اتخاذها سواء من قبل وزارة التربية والتعليم والنقابة فى سبيل سد العجز الصارخ من المعلمبن ، ولكن يكفى التوقف عن تعيين المتطوعين للعمل كمعلمين دون أى خبرة أو تدريب .

وعلي نفس السياق ، أكد محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، إن ما تردد في الآونة الأخيرة عن إلغاء أو تخفيض معاشات المعلمين ما هى إلا شائعات مغرضة هدفها المساس بسمعة المجلس الحالى.

وأفاد "عبدالله" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن خلف الزناتى نقيب المعلمين صرح من قبل باستحالة المساس بمعاشات المعلمين، وعدم المساس به والاتجاه نحو زيادته.

وكشف "أمين نقابة المعلمين" عن أسباب خروج عدد كبير من المعلمين على المعاشات المبكر؛ حيثُ أن الدرجة الوظيفية "للمعلم أ"، و"معلم أول"، وخبير تكون على نفس المرتب لذا يفضل أغلبيتهم الخروج على المعاش المبكر لأنه سيكون نفس المبلغ ويحصلون على حقوقهم كاملة.

وتابع قائلًا: "النقابة بخير.. ومستحقات المعلمين كما هى"، مضيفًا أن من يخرج على المعاش المبكر هى إلا حالات استثنائية.
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المعلمين تكشف حقيقة إلغاء أو تخفيض معاشات الأعضاء

المعلمين تكشف أسباب انتشار ظاهرة الخروج على المعاش المبكر بالمدارس

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