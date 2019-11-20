حل مشكلة الطالبات الماليزيات في الأزهر الشريف.. تعرف عليها

أكد مصعب رابح فرج الله، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، علي حل مشكلة الطالبات الماليزيات الوافدات بالأزهر بعد ما تم عرضها على البرلمان.





وقال مصعب رابح، لـ صدي البلد، إن الطالبات الماليزيات لديهن مشكلة في التواصل مع باقي الطلاب والطالبات من الجنسيات المختلفة وكذلك مع برلمان الطلاب الوافدين وهو ما استجاب له البرلمان وشدد على ضرورة زيادة التواصل والتعارف مع الطالبات لازالة هذه المشكلة واندماج الطالبات بشكل كامل مع زميلاتهن.





وأكّد مصعب رابح، أن باب البرلمان مفتوح لهن في كل وقت وحينٍ ، كما تمنّى لهن مزيدًا من التوفيق والتفوّق فى الدراسة.





وزار وفد من الطالبات الماليزيّات مقرّ برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، من أجل زيادة التعرف علي أعمال البرلمان، وأنشطته التقدّمية المختلفة.





ولاقت الزيارة ترحيبًا حارًا من أعضاء البرلمان ،من حيث حث الطالبات وحضهنّ على العلم والعمل، وإعطائهنّ نماذجا من المهام والاختصاصات لكلّ لجنة من لِجان البرلمان.



