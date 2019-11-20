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تعليم

حل مشكلة الطالبات الماليزيات في الأزهر الشريف.. تعرف عليها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:36 ص
الطلاب الماليزيات
الطلاب الماليزيات بالازهر
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محمد شحتة
أكد مصعب رابح فرج الله، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، علي حل مشكلة الطالبات الماليزيات الوافدات بالأزهر بعد ما تم عرضها على البرلمان.

وقال مصعب رابح، لـ صدي البلد، إن الطالبات الماليزيات لديهن مشكلة في التواصل مع باقي الطلاب والطالبات من الجنسيات المختلفة وكذلك مع برلمان الطلاب الوافدين وهو ما استجاب له البرلمان وشدد على ضرورة زيادة التواصل والتعارف مع الطالبات لازالة هذه المشكلة واندماج الطالبات بشكل كامل مع زميلاتهن. 

وأكّد مصعب رابح، أن باب البرلمان مفتوح لهن في كل وقت وحينٍ ، كما تمنّى لهن مزيدًا من التوفيق والتفوّق فى الدراسة.

وزار وفد من الطالبات الماليزيّات مقرّ برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، من أجل زيادة التعرف علي أعمال البرلمان، وأنشطته التقدّمية المختلفة.

ولاقت الزيارة ترحيبًا حارًا من أعضاء البرلمان ،من حيث حث الطالبات وحضهنّ على العلم والعمل، وإعطائهنّ نماذجا من  المهام والاختصاصات لكلّ لجنة من لِجان البرلمان. 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية من وفد الماليزيات فى أسبوع واحد؛ وإن دلّت تواليها وتعاقبها على شيءٍ، فإنما يدلّ على الاتحاد و الائتلاف التامّ وحسن التفاهم العامّ بينهن و رئيس البرلمان السيد مصعب رابح فرج الله، الذي أعرب عن سعادته البالغة برؤية هذه الكوكبة النيّرة من الأزهريّات المجتهدات ، الّلائي تسرْن إلى ذرى المجد علمًا و عملًا ، وأنّ يومًا ستبلغن أوْجَها و عُلاها رجاءً و أملًا.
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