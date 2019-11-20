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تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل الالتحاق ببرنامج مشروعى بدايتى لدعم الخريجين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2019/2020 وذلك للعام السابع على التوالى اعتبارًا من 18 نوفمبر 2019 وحتى 20 ديسمبر 2019.

وتعد الأكاديمية أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر ومن منطلق إيمانها بدور الشباب فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في المجالات التالية: انترنت الأشياء - الذكاء الاصطناعي – الروبوتات - تصميم الأثاث – اللوجستيات - السيارات الكهربائية - المواد المركبة - الفنون والتراث – السياحة - تحدي الإعاقة - الطاقة والمياه – الزراعة - تطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي - الاقتصاد الأخضر وبذلك يشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر.

جدير بالذكر أن الأكاديمية خلال الأعوام الست السابقة قد دعمت أكثر من 2000 مشروع بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه وأستفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

للتقديم ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/772-graduationproject
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