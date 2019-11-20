حبس سائق سرق صيني الجنسية في أكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس السائق المتهم بسرقة حقيبة شخص يحمل الجنسية الصينية 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كان الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يدعى "وانج زوينج" يحمل الجنسية الصينية، يفيد بتعرضه للسرقة على يد سائق سيارة أجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة وبتتبع خط سير السيارة تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وتبين أنه "عمر محمد" في العقد الثالث من عمره، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات.



