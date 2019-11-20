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محافظات

تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
تطوير منطقة الكسارة
تطوير منطقة الكسارة العشوائية
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جمالات الدمنهوري
يتسلم اليوم الاربعاء أهالى منطقة الكسارة العشوائية برشيد الوحدات السكنية الخاصة بهم بعد قيام صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان بتطويرها ذلك فى إطار توفير حياة كريمة للفئات الغير قادرة ومحدودة الدخل وطبقا لبرنامج القضاء على العشوائيات القائم فى إطار اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويقوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس خالد صديق - المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بتسليم عقود 103 وحدات سكنية بمنطقة الكسارة العشوائية برشيد للمستفيدين من إجمالى 117 وحدة بالإضافة إلى تسليم عقود 9 محلات تجارية أخرى 

وأكد اللواء هشام آمنة الإنتهاء من تطوير منطقة الكسارة العشوائية غير الآمنة برشيد والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة وتضم 5 عمارات بها 117 وحدة سكنية عبارة عن دور ارضى و5 ادوار علوى بالإضافة إلى تسليم 9 محلات تجارية وذلك باستثمارات 21 مليونا و306 الف جنيه مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بخصوص الـ 14وحدة سكنية المتبقية.

فيما أوضحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة البحيرة بأنه قد تم إخلاء منطقة الكسارة العشوائية برشيد من السكان لخطورتها و حرصا على سلامتهم ولتوفير حياة كريمة لهم مشيرة الى الى دفع 500 جنيه شهريا لعدد 86 متضررا من قاطنى منطقة الكسارة العشوائية برشيد لاستئجار سكن بديل لحين الانتهاء من تطوير المنطقة واقامة 117 وحدة سكنية بها 
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين
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