تطوير منطقة الكسارة العشوائية في رشيد وتسليم 103 وحدات سكنية للمستحقين

يتسلم اليوم الاربعاء أهالى منطقة الكسارة العشوائية برشيد الوحدات السكنية الخاصة بهم بعد قيام صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان بتطويرها ذلك فى إطار توفير حياة كريمة للفئات الغير قادرة ومحدودة الدخل وطبقا لبرنامج القضاء على العشوائيات القائم فى إطار اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي





ويقوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس خالد صديق - المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بتسليم عقود 103 وحدات سكنية بمنطقة الكسارة العشوائية برشيد للمستفيدين من إجمالى 117 وحدة بالإضافة إلى تسليم عقود 9 محلات تجارية أخرى





وأكد اللواء هشام آمنة الإنتهاء من تطوير منطقة الكسارة العشوائية غير الآمنة برشيد والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة وتضم 5 عمارات بها 117 وحدة سكنية عبارة عن دور ارضى و5 ادوار علوى بالإضافة إلى تسليم 9 محلات تجارية وذلك باستثمارات 21 مليونا و306 الف جنيه مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بخصوص الـ 14وحدة سكنية المتبقية.



