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توك شو

لأول مرة منذ 7 سنوات.. المالية: معدل الدين في مصر تنازلي .. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:21 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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هاني حسين
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن مصر بها اقتصاد متعدد المصادر و70% من الموازنة ضرائب ونعمل على تنويع المصادر غير الضريبة والموازنة بها إيرادات ومصروفات.

وأضافت سارة عيد في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أننا نتجه إلى أساليب مبتكرة لزيادة المصادر غير الضريبية ونعيد أولويات الإنفاق لتوفير المشرب والمسكن والدفاع والتعليم والصحة .

وتابعت سارة عيد:" العجز وصل لـ 7.2 % من الناتج المحلي وما نطمح لاستكماله هو الإصلاح في كل أشكاله وتعميق كل المشاكل الهيكلية المؤسسية ولدينا هدف تطوير التعليم والصحة والهيكل الإداري للدولة".

وأكملت سارة عيد:" معدل الدين في اليابان 200% ومعدل الدين في مصر في اتجاه نزولي لأول مرة منذ 7 سنوات وبدأنا نتراجع إلى 90% ونأمل أن نصل إلى 84 % في معدل الدين"، مضيفة:" موازنة مصر توازنية انضباطية هدفها إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح".
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