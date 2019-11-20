تأجيل دعوى تطالب بالتأمين على المحامين وأصحاب المهن الحرة

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتى يطالب فيها بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي لجلسة 15 ديسمبر المقبل.





أوصى تقرير المفوضين، بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.



