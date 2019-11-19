من أنتويرب إلى طوكيو.. مصر تصعد للأولمبياد للمرة العاشرة في تاريخها

نجح المنتخب المصرى الأوليمبى في الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة أحرزها عبدالرحمن مجدى هدفين ورمضان صبحى هدف فى الدور قبل النهائى من البطولة المقامة على الأراضى المصرية وصعوده للنهائى وبالتالى صعوده مباشرةً للأولمبياد.





و كان لمصر تاريخ عريق في كرة القدم الأولمبية حيث رفع علم مصر 9 مرات من قبل وكان أول ظهور للمنتخب في أنتويرب - بلجيكا- خلال دورة الألعاب الأولمبية 1920 في الصيف لعبت مباراة واحدة ضد إيطاليا .



وفي باريس 1924 كانت المشاركة الثانية للفراعنة ثم دورة أمستردام عام 1928 ثم دورة برلين 1936 ثم دورة الألعاب الأولمبية بهلسنكي عام 1952 ثم روما 1960 ثم دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 1964 ثم في لوس أنجلوس 1984 كانت هذه البطولة هى الأخيرة التى قرر بعدها الإتحاد الدولى لكرة القدم أن تكون الأولمبياد تحت سن 23 سنة.



وتأهل المنتخب المصرى مرتين فقط للأولمبياد بنظامها الجديد الأولى في برشلونة عام 1992 و الثانية تحت قيادة المدرب هاني رمزي فى لندن عام 2012 و لم يصعد المنتخب منذ هذا التاريخ إلى أن صعد لأولمبياد طوكيو 2020 القادمة وهى المرة العاشرة فى تاريخ كرة القدم الأولمبية المصرية.

