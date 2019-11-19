مدير تعليم الجيزة: تفعيل دور المجموعات المدرسية والمقصف المدرسي

عقد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اجتماعا بقاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية.



وخلال الاجتماع أكد حجازي ضرورة تفعيل دور المتابعة بالمدارس من حيث الانضباط والحضور والانصراف للعاملين ، و ضبط الأمن والسلامة وتفعيل دور المجموعات المدرسية والمقصف المدرسي.



كما شدد على تفعيل دور الشباك الواحد بدواوين الادارات وذلك لخدمه المواطنين وانجاز العمل في أقصر وقت ممكن ، ووجه حجازي بتفعيل دور التوجيه المالي وتحسين ادائه بمراقبه النواحي الماليه في الادارات والمدارس والمخازن .



وفي سياق متصل أشاد مدير المديرية بالدور الفعال الذي تقوم به اداره التخطيط برئاسه سعاد أحمد والتميز في العمل وضبط الاداء لخدمه العملية التعليمية ، وأكد أنه سيتم تدوير مسئولي الشئون القانونية و المالية على مستوى الادارات التعليمية وذلك في القريب العاجل.



ومن ناحية أخرى شدد مدير المديرية على دور التوجيهات داخل الكيان المدرسي وضرورة تواجده داخل الفصول ، كما شدد حجازي على جميع مسئولي العلاقات العامة بالإدارات التعليمية بعدم جواز عمل خطه اسبوعية او شهرية وأن طبيعة عملهم مرتبطه بخط سير المدير العام.



وأكد حجازي ضرورة تفعيل مبادرة "متميزه يا جيزة في حبك يا مصر بالرياضة والفنون والتعلم النشط" بشكل أقوى وأكثر فاعلية على أرض الواقع في البيئة المدرسية.



و من ناحية أخرى أصدر حجازي تعليمات لجميع قيادات المديرية بضروره تقديم تقرير شهري حول أداء مديري عموم الإدارات التعليمية وعن مدى فاعلية الأداء بالإدارة ، وفي هذا الإطار تناول محمود الفولي وكيل المديرية الحديث حول ضرورة حل مشكلة العجز والزيادة بالمدارس على قدر المستطاع وعدم إقامة ندوات تثقيفية دون الرجوع الى قيادات المديرية ، في حين تناول حمدي السيد مدير عام التعليم الفني الحديث حول مدارس التعليم الفني واشاد بمدرسة امبابة الثانوية الصناعية العسكرية واختيارها افضل مدرسة على مستوى الجمهوريه والزياره التي اشاد فيها الدكتور محمد مجاهد رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة بمستوى المدرسة المتميز.



كما تحدثت مدير ادارة الشئون القانونيه حول ضرورة توفيق اوضاع المدارس المؤجرة، وفي نهاية الاجتماع قدم السيد وكيل الوزارة شكره وتقديره للحضور على الجهود المتميزة المبذولة في خدمة المنظومة التعليمية وتمنى سيادته التوفيق والسداد للجميع.