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رياضة

السويسري جروس يرحب ببعثة الاتحاد السكندري في السعودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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كتب إسلام عوده
حرص السويسرى جروس المدير الفني السابق لنادى الزمالك والحالى للأهلى السعودى على التوجه لمقر إقامة بعثة فريق الاتحاد السكندرى لكرة القدم.

والتقى جروس بمحمد مصيلحى رئيس النادى وهشام حسن نائب رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندرى وأفراد البعثة.

وتغادر بعثة الاتحاد السكندرى الأراضى السعودية بعد غد الخميس متوجهة إلى البحرين استعدادا لمباراة العودة فى دور الـ ١٦ أمام المحرق البحريني المقرر لها يوم الأحد القادم.
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