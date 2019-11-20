اليوم.. انطلاق ورشة صنع في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل "صنع في إفريقيا"، بمشاركة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلى القطاع الخاص من 25 دولة إفريقية .





كما تستقبل العاصمة الإدارية ممثلى 8 دول أوروبية والصين إلى جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة بقارة إفريقيا والاتحاد الأفريقي والكوميسا، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلى المجالس التصديرية والجهاز المصرفي.





وتناقش ورشة العمل التي سيفتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة آليات التكامل الصناعى الإفريقى ورسم خريطة الموارد الإفريقية واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية إلى جانب موضوعات محددات التكامل الصناعي فرص التعاون فى المجالات اللوجيستية والبنية التحتية ودور الشمول المالى المستدام وتسهيل التجارة بالإضافة إلى موضوعات اجندة افريقيا 2063 ورؤية مصر حول التكامل الصناعي الإفريقى وموضوعات سياسات التكامل الصناعى الإقليمى.



