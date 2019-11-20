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منوعات

مكتئب وحظه قليل.. حديقة حيوان تبحث عن عروس لـ القرد شبيه الإنسان | فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
تبحث حديقة حيوان تيانجين بالصين عن شريكة لقرد ذو وجه شبيه بالإنسان يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث إنه أعزب طوال حياته. 

وتريد حديقة حيوان تيانجين أن تلعب دور الوسيط للقرد.

وقالت الحديقة إن القرد الذى ليس له اسم حتى الآن لم يتزوج بسبب قلة حظه، و رغم امتلاكه لشخصية عنيفة فهو يحب اللعب في الطين وجوز الهند.

وكان القرد الشبيه بالإنسان أصبح نجما مشهورا بعد ظهوره في فيديو العام الماضى بسبب تعبيراته الإنسانية وملامحه التى تشبه البشر، وكان قد أثار حالة من الهيستريا على مواقع التواصل الاجتماعى حيث وصفه المتابعين بأنه يشبه رجل مكتئب. 

ويأتى الآلاف من الزوار إلى الحديقة لمشاهدة القرد وذلك بعد انتشار صورته على الإنترنت، ومن المفترض أن متوسط عمر القرد الشبيه بالإنسان من 25 إلى 30 سنة.
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