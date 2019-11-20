8 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بإعادة المفصول لنشاطه النقابي

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى بطلان الفقرة الاخيرة من نص المادة رقم 71 من القانون العمل المصرى .





اقام الدعوى نورا عبدالقوى وحملت رقم 122 لسنة 36 دستورية .



