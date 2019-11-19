بسبب مونديال 2022 .. تامر أمين يهاجم قطر: درجة الحرارة هناك 50 ..فيديو

هاجم الإعلامي تامر أمين قطر لتنظيمها مونديال 2022، مشيرا إلى أن ترشح قطر كان ضد أربع دول من القوى العظمى بالعالم منتهيا بفوز قطر فى النهاية بتنظيم كأس العالم.



وقال تامر أمين خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن قطر تفوقت على أقوى دول فى العالم وأن ملف قطر تفوق على ملف أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا، مضيفا أنه يستنكر كيف حدث ذلك التفوق.



وأضاف تامر أمين، أن كأس العالم يقام دائما فى يونيو، موضحا أن حالة الطقس تكون فى فصل الصيف عالية جدا بجميع دول الخليج العربى وخاصة قطر، مشيرا إلى أن درجة الحرارة فى الصيف بقطر ربما تصل إلى الخمسين فى بعض الأحيان.



وتابع تامر أمين، أن ميشيل بلاتيني كان قد فكر فى تغيير ميعاد تنظيم كأس العالم ليكون فى فصل الشتاء بدلا من شهر يونيو لتناسب حالة الطقس فى قطر، مضيفا أنه تم اعتقال ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق وخضوعه للاستجواب أمام الشرطة الفرنسية بشأن منح كأس العالم 2022 إلى قطر.

