جاسوس في بيتك.. إعلامي عائد من قطر يحذر من امتلاك ريسيفر بي ان سبورت| فيديو

قال محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، إن من أخطاء حياته، ترك العمل في قناة أبو ظبي الرياضية، مشيرا إلى أنه يندم على تركه القناة، والذهاب للعمل في بي ان سبورت القطرية.



وأضاف صفوت، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أي شخص يمتلك ريسيفر بي ان سبورت، يضع جاسوس داخل منزله، وتحصل قطر منه على معلومات.



وحذر الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، كل مصري يمتلك ريسفر بي ان سبورت، مشيرا إلى أن هذا الجهاز، جهاز استخباراتي لجمع المعلومات.

