ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تتضمن أنظمة رادار وقذائف.. إرسال 3 آلاف عسكري أمريكي إضافي للسعودية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشف بيان صادر عن البيت الأبيض عن تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلى الكونجرس لرفع عدد القوات الأمريكية في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن هذا القرار جاء لحماية مصالح الولايات المتحدة وتعزيز حماية القوات في المنطقة من الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران والقوات التابعة لها.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن القوات تشمل أنظمة الرادار والقذائف لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح الحملة الجوية لدعم تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية من المملكة العربية السعودية، واثنان أسراب مقاتلة.

وذكر البيان أن أول هذه القوات الإضافية التي أرسلت إلى السعودية، وسوف تصل القوات المتبقية في الأسابيع المقبلة. مع هذه القوات الإضافية، سيكون العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية حوالي 3000.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر السعوديين وتنصحهم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

ترشيحاتنا

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

بعد طرده من ديوان أمير قطر.. أحمد موسى يوجه رسالة إلى عبد الله العزبة| فيديو

إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبي صاحبة واقعة طفلي السلم في طنطا

حكم من تترك الحجاب رغم التزامها بكافة العبادات .. الإفتاء تجيب

أحمد موسى: عمرو واكد باع وطنه واشترى التحالف مع الكيان الصهيوني.. فيديو

فيديوجراف| تعرف على سن منى زكى في عيد ميلادها

AdvertisementS

اشمعنا أنا.. زعيم عصابة اغتصاب فتيات "الريكلام" بالجيزة يروي تفاصيل استدراج ضحاياه

ادعولي .. سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

هام | أمن القاهرة توجه رسالة للجماهير المتواجدة بمحيط استاد القاهرة

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

زوجان يكتشفان خزنة سرية في منزلهما بالصدفة.. وما بداخلها صادم

نوبة بكاء شديدة لـ رمضان صبحى احتفالا بالتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020

بعد الفحوصات والأشعات بباريس | ننشر التقرير الطبي لرئيس النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة