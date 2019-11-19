تتضمن أنظمة رادار وقذائف.. إرسال 3 آلاف عسكري أمريكي إضافي للسعودية

كشف بيان صادر عن البيت الأبيض عن تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلى الكونجرس لرفع عدد القوات الأمريكية في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة.



وقال البيت الأبيض إن هذا القرار جاء لحماية مصالح الولايات المتحدة وتعزيز حماية القوات في المنطقة من الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران والقوات التابعة لها.



وأضاف بيان البيت الأبيض أن القوات تشمل أنظمة الرادار والقذائف لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح الحملة الجوية لدعم تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية من المملكة العربية السعودية، واثنان أسراب مقاتلة.



وذكر البيان أن أول هذه القوات الإضافية التي أرسلت إلى السعودية، وسوف تصل القوات المتبقية في الأسابيع المقبلة. مع هذه القوات الإضافية، سيكون العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية حوالي 3000.



