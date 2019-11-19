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فن

غادة عادل تخضع لعملية جراحية| تفاصيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أكدت مصادر أن الفنانة غادة عادل خضعت لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.

وغادرت غادة عادل المستشفى بعد يوم واحد من الجراحة، وتعمل خلال الفترة الحالية على استعادة عافيتها.

وتشارك غادة عادل فى بطولة مسلسل "مملكة إبليس" مع رانيا يوسف، وأحمد داود، وإيمان العاصي، خالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي وسلوى خطاب، محمد جمعة وأسماء جلال.

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