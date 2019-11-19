إعلامي عائد من قطر: الدويلة تعاني من نقص حاد في الدولار.. فيديو

قال محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، إن دويلة قطر تعاني من نقص حاد في الدولار، مشيرا إلى أن هناك أزمة مالية واضحة، والصرافة لا تقبل صرف أكثر من 5 آلاف دولار، بعدما كان متاح صرف 100 ألف دولار.



وأضاف صفوت، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فصائية «صدى البلد» أنه سيتم تقليل رواتب العاملين في قنوات بي ان سبورت، مشيرا إلى أن هناك خطة واضحة لتقليل عدد الموظفين على مستوى بي ان سبورت، وعلى مستوى الدولة بشكل عام.



وأوضح الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، أن بعض الجهات حاولت تجنيده، خلال عمله في قطر، ومن هذه الجهات تركيا.



