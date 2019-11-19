جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

توافدت جماهير الكرة المصرية وتحديدا عشاق منتخب مصر من الشباب والعائلات، إلى ملعب استاد القاهرة لمشاهدة مباراة الفراعنة أمام منتخب جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي من بطولة الأمم الأفريقية.



وكانت الجماهير هي العامل الأساسي لفوز منتخب مصر بنتيجة قوية على نظيره الجنوب إفريقي في المباراة.



وتعد هذه المباراة هي المؤهلة لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي حقق خلالها منتخب مصر الفوز بثلاثية دون رد.



سجل أهداف منتخب مصر رمضان صبحي من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدي سجل هدفين في الدقائق 82،88.